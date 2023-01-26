Про це розповідають місцеві мешканці.

До Кирилівки Мелітопольського району почали завозити білоруських військових.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. За його словами, це бачать українці, які залишаються на тимчасово окупованій території. Вони відзначають постійне збільшення кількості окупантів.

"Вчора і сьогодні на територію Кирилівки заїжджають білоруські військові, в них шеврони вітебського підрозділу... Вони можуть бути співробітниками чергової приватної військової компанії. Наприклад, вагнеровцями. Ми ж не розуміємо, як вони будуть прикривати свою участь у війні проти України. Може вони будуть казати, що це точно не регулярні війська Білорусі, але по факту це білоруси і по факту у них є шеврони якоїсь там Вітебської частини або бригади. Це те, що бачать наші мешканці", - сказав Федоров.

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Мер відзначив, що російські окупанти намагаються залякати мешканців тимчасово окупованих територій нібито загрозою обстрілу з боку ЗСУ. Під приводом цього вони перевіряють документи та телефони місцевих.

Участь Білорусь у війні

Як відомо, з 24 лютого 2022 року Росія використовувала Білорусь для нанесення ударів по Україні. Крім того, на початку вторгнення окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

Відомо, що РФ активно перекидає в Білорусь ешелони з технікою та особовим складом.

Тим часом Україна укріплює кордон, щоб бути готовою до будь-яких ситуацій. Також повідомлялося про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

У грудні в Державній прикордонній службі України повідомляли, що на території Білорусі перебуває понад 10 тисяч російських солдатів.

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