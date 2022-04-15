За прогнозами ООН, міграція назад в Україну продовжуватиме зростати.

В Україну повернулися 870 тисяч біженців, які покинули країну після початку повномасштабної війни з росією. Щодня повертаються близько 30 тисяч людей.

Про це повідомляє ООН із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

В організації зазначили, що масове повернення біженців ускладнює проблеми гуманітарного характеру всередині України.

За даними ООН, з початку війни свої будинки були змушені залишити мінімум 11,7 млн українців: більше 4,6 млн виїхали в інші країни, а 7,1 млн стали внутрішніми переселенцями.

За прогнозами ООН, міграція назад в Україну продовжуватиме зростати. "Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям буде потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення до своїх будинків неможливе або недоцільне", – йдеться у заяві УКГВ.

Нагадаємо, за прогнозами ООН, дев'ять із десяти українців можуть зіткнутися з бідністю,якщо війна з росією затягнеться протягом наступного року.

Війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

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