На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей командування російських окупаційних військ з 20 квітня посилює вербування місцевого населення на військову службу до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.
Читайте такожГончаренко розгорнув прострелений стяг у ПАРЄ, йому пригрозили санкціями (відео)Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на дані розвідки, так звані "військові комісаріати" на ТОТ в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.
Також спостерігається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Так, за даними розвідки, минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань РФ склала: безповоротних — 7, санітарних — 16.
"Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні сили України", - уточнили у Міноборони.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.
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