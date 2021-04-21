Зокрема, "військові комісаріати" на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.

На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей командування російських окупаційних військ з 20 квітня посилює вербування місцевого населення на військову службу до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Читайте такожГончаренко розгорнув прострелений стяг у ПАРЄ, йому пригрозили санкціями (відео)Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на дані розвідки, так звані "військові комісаріати" на ТОТ в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.

Також спостерігається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Так, за даними розвідки, минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань РФ склала: безповоротних — 7, санітарних — 16.

"Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні сили України", - уточнили у Міноборони.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.

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Автор: Антоніна Доломанжи