Наразі деталі уточнюються міською владою.

В окупованому російською армією Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.

Про це повідомила Бердянська міськрада у Telegram-каналі.

"У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух", - йдеться у повідомленні.

В даний час Міськрада уточнює деталі, доки жодної інформації про вибух немає.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в захопленому окупантами порту Бердянська знищили великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту РФ. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

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