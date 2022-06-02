В окупованому російською армією Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.
Про це повідомила Бердянська міськрада у Telegram-каналі.
"У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух", - йдеться у повідомленні.
В даний час Міськрада уточнює деталі, доки жодної інформації про вибух немає.
Як повідомляв УНІАН, 24 березня в захопленому окупантами порту Бердянська знищили великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту РФ. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.