Також в ОВА повідомили щодо ситуації в Мелітополі, де запрацював російський інтернет.

Підприємці тимчасово окупованого Бердянська змушені закуповувати товари з Криму.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що при цьому необхідно обов’язково записатися на конвой супроводу.

"Подібна реєстрація допомагає місцевим колаборантам збирати інформацію про те, хто повертається з товаром, і з кого після можна збирати "данину", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли про ситуацію в Мелітополі.

"У соцмережах повідомляють, що у Мелітополі запрацював російський інтернет-провайдер, але при цьому у людей виникають проблеми із доступом до сторінок у Facebook. Ймовірно, таким чином російські загарбники намагаються позбавити мелітопольців не лише правдивих новин про Україну, а й спілкування з рідними на вільній від росіян території", - заявили в адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що усі окуповані міста і громади мають знати, що Україна повернеться.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією – під тимчасовою окупацією – мають знати, що Україна повернеться", - наголосив президент.

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