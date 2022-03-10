Їх митне оформлення здійснюється без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Кабінет міністрів дозволив відтерміновувати митні платежі під час ввезення в Україну деяких ліків, харчових продуктів та товарів військового призначення.

Про це йдеться у відповідній постанові, яка опублікована на офіційному сайті уряду.

Згідно з документом, відтермінування митних платежів дозволено на такі харчові продукти, як м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, овочі, кава, чай, продукти борошномельно-круп'яної промисловості, крохмаль, соняшникова олія, жири та олії, маргарин, готові продукти з м'яса, риби та ракоподібних молюсків, цукор та кондитерські вироби, какао та продукти з нього, готові продукти із зерна, борошна, крохмалю чи молока, продукти переробки овочів.

Їх митне оформлення, а також ліків, товарів військового призначення та критичної інфраструктури здійснюється без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю).

У постанові також зазначається, що на період дії воєнного стану під час ввезення на митну територію України товарів їх декларування та митне оформлення може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію або за місцем перетину митного кордону України, або в будь-якому митному органі в установленому законодавством порядку.

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