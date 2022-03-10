Також конфісковуватимуть та передаватимуть ЗСУ транспортні засоби, які використовуються для перевезення контрабанди.

Контрабанду, яку завозитимуть в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, одразу конфісковуватимуть на потреби Збройних сил України.

Про це сьогодні під час брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомив перший заступник голови Державної митної служби Олександр Щуцький.

Зокрема, він заявив, що митники фіксують спроби ввезення в Україну контрабанди під виглядом гуманітарних вантажів.

"Державна митна служба та військова адміністрація попереджають: якщо раніше у разі порушення митних правил складали протокол і виписували штраф, то на даний час всі контрабандисти, всі, хто хоче нажитися на біді, мають знати: і товар, і транспортні засоби, використані для цього, будуть конфісковані та передані до Збройних сил України або військової адміністрації. Ще раз попереджаємо: хто хоче спробувати заробити на війні, отримає від нас гідну відповідь, припинимо контрабанду дуже швидко", - заявив Шуцький.

Він також уточнив, що багато таких спроб не зафіксовано, але в принципі вони були, зокрема, це спроби контрабандного ввезення в Україну побутової хімії, харчів, товарів гігієни.

"Ми бачимо, що ті, хто хоче заробити зараз, намагаються переховуватися, маскуватися під гуманітарні організації. Не вийде", - додав перший заступник голови Держмитслужби і уточнив, що такі товари вже вилучені та перебувають на складах митниці.

Він також додав, що проінспектував склади Закарпатської митниці, де зберігається вилучене за протоколами порушень митних правил майно, що вже за рішенням суду конфісковане на користь держави. Наразі складені списки для передачі військовим, переселенцям та дитбудинкам наявних товарів, серед них – медичне обладнання, тютюнові вироби, одяг, взуття, меблі, побутові техніка та хімія, мастила, потужні генератори тощо. На сьогодні Закарпатська митниця вже передала на потреби ЗСУ 390 раніше конфіскованих транспортних засобів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні створили сайт для документування порушень окупантами прав людини.

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