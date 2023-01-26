Російська пропаганда видала ліквідацію окупанта за героїчний подвиг.

Українські воїни ліквідували російського військового розвідника Романа Скорова, який нібито "воював з НАТО".

Як повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", російська пропаганда видала ліквідацію Скорова за героїчний подвиг. Він нібито "прикривав бойових товаришів".

За версією росіян, Скорова "мінуснули" під Сватовим. Він нібито у складі розвідгрупи пішов у тил українських воїнів, але "потрапив у засідку спеціальних частин НАТО".

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Втрати РФ в Україні

За останню добу ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів і наразі загальні втрати особового складу ворога складають понад 123 тисячі. В нашій країні ліквідовані, зокрема, понад 1900 безпілотників супротивника оперативно-тактичного рівня та майже 300 літаків загарбників.

Журналісти встановили імена 12 225 російських військових, серед яких 800 мобілізованих, убитих на війні в Україні.

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