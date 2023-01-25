Матір розповіла, що її син давно міг би стати командувачем, якби був трохи впевненішим і наполегливішим.

В Україні ліквідували 53-річного "мобіка"-ветерана з позивним "Башкір", який обдурив літню матір на 78 тисяч рублів та збирався йти "на Київ та Ригу".

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, офіцера запасу "Башкіра" мобілізували 26 вересня минулого року. З Уфи його направили на складальний пункт у Міллеровому Ростовській області.

"Чмобік все життя сидів на шиї старенької матері, тільки за вересень-листопад минулого року змусив її вислати 78 тисяч рублів на їжу та одяг. Востаннє на зв'язок виходив у листопаді. Про його смерть стало відомо лише напередодні", - зазначив експерт.

За даними Комахідзе, в молодості "Башкір" проходив строкову службу в Нагірному Карабаху, потім вступив до військового училища. Наприкінці 90-х він отримав статус ветерана бойових дій у Чечні та Таджикистані. Але, очевидно, військова кар'єра не задалася.

У 2014-го окупант серед перших "добровольців" вирушив на Донбас, воював у складі 1-ї слов'янської бригади, де пробув близько року. Повернувшись додому, почав працювати монтажником на будівництві.

Власної сім'ї в окупанта не було, а матір єдиного сина характеризує як "начитаного, знатока історії та військової справи". Вона також зазначає, що її син давно міг би стати командувачем, якби був трохи впевненішим і наполегливішим.

Війна в Україні: актуальні дані

У Генеральному штабі Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували 122 тис 170 осіб, з яких 690 знищено за минулу добу.

Також російські окупанти втратили в Україні 289 літаків та 281 гелікоптер. Вчора у Повітряних сил був джек-пот - знищено два Су-25 та вертоліт Ка-52.

Битва за Донбас і південь триває. Військові експерти відзначили, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни.

Тим часом окупанти почали евакуацію з Луганська і бояться виходити з тилу. За інформацією ISW, найманці Пригожина терплять колосальні втрати на фронті.

Журналісти встановили імена 12 225 російських військових, серед яких 800 мобілізованих, убитих на війні в Україні.

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