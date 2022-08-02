Це відбудеться у разі потреби, проте поки що проблем з кадрами в армії немає.

До Збройних Сил України за необхідності можуть мобілізувати ще півмільйона людей.

Про це повідомив командувач оперативним командуванням "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю Tablet magazine.

За його словами, на відміну від окупаційних сил, в української армії немає проблем з особовим складом.

"У нас вже мобілізовано півмільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще півмільйона, якщо це необхідно. Що нам зараз потрібно для продовження операції, так це більш важке озброєння", - пояснив генерал.

Зазначається, що ЗСУ поки не вистачає вогневої потужності для контрнаступу в усіх напрямках.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили деякі деталі щодо мобілізації 2022. Зокрема, за словами начальника Управління персоналу штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову в армію. Воно необхідне в першу чергу для того, щоб людина стала на військовий облік.

За даними МВС понад 3 млн громадян перебуває на військовому обліку не за місцем їх проживання.

Вас також можуть зацікавити новини: