Денис Монастирський вважає, що це питання має бути вирішено вже найближчим часом.

Понад 3 млн. громадян знаходиться на військовому обліку не за місцем їхнього проживання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону 10 липня.

"Особливо я вважаю, що мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. В першу чергу я хочу сказати, що понад 3 млн. громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах, але не за місцем їхнього проживання. І це питання, яке має бути вирішено найближчим часом, і насамперед, це має бути позицією самих громадян, які мають стати на військовий облік", – сказав Монастирський.

Також, міністр внутрішніх справ прокоментував питання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема під час рейдів та на блокпостах.

Він зазначив, що на сьогоднішній день всі сили безпеки і оборони допомагають Збройним силам України і "будь-які подібні дії вони здійснюються виключно на прохання ЗСУ".

"Закон вимагає, що людина має знаходитись на відповідному обліку, якщо безперечно ЗСУ потребують, щоб людина знаходилась на такому обліку, цей облік має бути забезпечений. Але, як ви бачите остання позиція, яка була висловлена президентом України дуже чітко, що жодної проблеми у пересуванні між областями не має бути. Це я в першу чергу кажу, має бути свідома позиція кожного громадянина призивного віку",- акцентував Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Генштабі Збройних Сил України заявили про затвердження Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) у воєнний час. Дозвіл міг діяти від 30 діб до року.

Це рішення викликало широкий резонанс у суспільстві.

Згодом головнокомандувач ЗСУ заявив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб не було, але військовозобов'язані повинні стати або поновитися на військовому обліку. За його словами, ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це рішення обговорять на засіданні Ставки Головнокомандувача ЗСУ. 6 липня глава держави заявив, що рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних скасують, бо воно "прийнято неправильно".

В цей же день, 6 липня головнокомандувач ЗСУ повідомив що обмеження щодо переміщення військовозобов'язаних скасовано.

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