Вони зірвали держзамовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Як йдеться у повідомленні СБУ, мова йде про виконання оборонного контракту на поставку ЗСУ артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони на виробництво даного виду боєприпасів. Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху. Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння.

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"Саме цей факт було викрито фахівцями оборонного відомства під час випробувань одержаних артилерійських мін. Після цього браковану партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків", - йдеться у повідомленні.

Але підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство, вчинене у великих розмірах"). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Злочини зі зброєю

У Києві викрито двох осіб у незаконному зберіганні великої кількості автоматичної вогнепальної зброї та боєприпасів та їх збуті. За даними слідства, вказані особи незаконно зберігали зброю за адресами свого проживання.

А вінницькі правоохоронці затримали лідера міжрегіонального угруповання торговців зброєю та одного з його спільників.

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