В соціальних мережах пишуть, що серед учасників нібито є народний депутат України, але цю інформацію вже спростував сам політик.

У Києві у ДТП на Новоірпінській трасі внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів "BMW" та "Skoda" загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

В повідомленні зазначається, що 11 липня о 16:09 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на Новоірпінській трасі, що у Святошинському районі столиці.

В ДСНС зазначають, що внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів "BMW" та "Skoda" одного водія затисло між сидінням та кермом, а іншого чоловіка 1985 року народження викинуло на дорогу.

"Внаслідок ДТП обидва водії загинули на місці. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками було деблоковано з автомобіля "Skoda" тіло загиблого 1993 року народження та передано службі 102", - сказано в повідомленні

Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.

В соціальних мережах пишуть, що серед учасників нібито є народний депутат України, але на даний час цю інформацію вже спростували.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на трасі Київ-Чоп українські військові потрапили у смертельну ДТП.

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