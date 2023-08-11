За таку махінацію йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Директору підрядної організації, якапостачала військову форму за завищеною ціною, повідомили підозру.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, слідство встановило, що з переможцем державних закупівель службові особи військової частини уклали три прямих договори. Відповідно до них підрядник мав поставити формений одяг на загальну суму понад 35 млн грн, що і було зроблено та проведено всі розрахунки.

"Проте під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що дана військова форма не відповідає технічним умовам оборонного відомства та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням", - розкрили деталі у відомстві.

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У МВС додали, що правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, у їхніх транспортних засобах, офісних та виробничих приміщеннях. З метою відшкодування завданої шкоди на вилучене в ході заходів майно буде накладено арешт.

Директору швейної фабрики повідомили підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Скандальні закупівлі для військових

Україну час від часу сколихують скандали з дивними закупівлями для військових. Так, одного разу з'ясувалось, що Міноборони закуповує за завищеними цінами харчі. Тоді журналісти заявили, що одне яйце обходилось у 17 грн.

А сьогодні стало відомо, що у Міноборони закупили куртки та шоломи для ЗСУ за ціною, завищеною втричі. Зокрема, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. За даними джерел видання, ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн. і 202 тис. штанів на $13 млн. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.

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