Правоохоронці встановили причетність чоловіка до декількох фактів незаконного продажу патронів до вогнепальної зброї та ручних осколкових гранат.

У Чернівцях поліція затримала чоловіка, який продавав гранатомет. Зловмисник продавав набої та гранати, не маючи передбаченого законом дозволу.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, під час продажу гранатомета на одній із вулиць обласного центру правоохоронці затримали порушника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

В повідомленні сказано, що зловмисник продавав набої та гранати, не маючи передбаченого законом дозволу. Також зазначається, що правоохоронці встановили причетність 34-річного чернівчанина до декількох фактів незаконного продажу патронів до вогнепальної зброї та ручних осколкових гранат.

В поліції додали, що зловмисник зустрівся з покупцем для продажу реактивної протитанкової гранати РПГ-22.

"Співробітники правоохоронних органів затримали торговця на місці злочину в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські вилучили боєприпас і направили його на експертизу", - йдеться в повідомленні.

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В повідомленні зазначається, що поліцейські встановлюють канали надходження боєприпасів і готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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