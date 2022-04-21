Глава держави заявив, що Росія зробить велику історичну помилку, якщо проводитиме в українських окупованих містах паради на 9 травня.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні почнуть ненавидіти 9 травня, якщо Росія у цей день проводитиме паради в окупованих українських містах.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV.

"Ми не боїмося саме 9 травня. Ми спокійно ставимося до того, що Росія може підготувати якусь спеціальну військову дію, щоб отримати перемогу, начебто для них перемогу, і показати її всім на 9 травня", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українській владі відомо, що Росія 9 травня планує провести паради в окупованій частині Харківської, Херсонської областей і в деяких інших вже окупованих містечках і містах України.

"Я вважаю, що це одна велика помилка Росії, велика помилка в історії Російської Федерації, так само як і битва за російську мову. Коли за російську мову вбивають людей на сході нашої держави, які у більшості своїй були російськомовні", - сказав президент.

Він зазначив, що тепер українські громадяни зі сходу України "з ненавистю дивляться на все російське".

"Така сама проблема буде і з 9 травня. Це знов таки велика помилка Російської Федерації... Якщо на 9 травня вони будуть проводити свої паради в окупованих українських містах – вони поставлять хрест на 9 травня в принципі і на території України", - заявив Зеленський та додав, що нинішнє керівництво Росії робить все, щоб українці починали ненавидіти те, до чого раніше ставилися з підтримкою.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України пропонують святкувати день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. А 9 травня депутати пропонують святкувати День Європи разом з державами ЄС.