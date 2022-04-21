На сьогодні офіційна делегація України розмовляє з російською і за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з кожним днем зменшується бажання і віра, що буде результат перемовин з РФ щодо припинення вогню.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV.

Так, на запитання, чи варто продовжувати переговори з РФ та Путіним, Зеленський зазначив, що йому складно сказати.

"Дуже складно після того, що було і після того, що світ побачив, що Росія наробила в Україні. Є розуміння, що надії на діалог з президентом Путіним, під великим питанням після того, що не має результату, висновків цього діалогу (між делегаціями – УНІАН)", - зазначив президент.

Водночас він підкреслив, що на сьогодні Україна, офіційна делегація України розмовляє з російською делегацією.

"І ми в принципі за те, щоб відбулась зустріч на рівні лідерів Росії і України. Тому що на рівні лідерів можна зупинити цю війну. Тому поки що, так. Але з кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною такою Волновахою бажання і віра, що буде результат наших перемовин, втрачаються", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем заявив, що Росія не готова до мирного врегулювання. "Вони (росіяни - ред.) не готові до мирного врегулювання... Це так само, як вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення", - сказав президент.

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