Також відновлюється система штрафних санкцій за відповідні правопорушення.

В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах, відповідно відновлюється система штрафних санкцій за дані правопорушення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

Міністр зазначив, що в Україні повертається питання безпеки на дорогах.

"На жаль, дорожньо-транспортні пригоди не перестали мати місце на українських дорогах, тому безперечно повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах. Зараз ми працюємо над розширенням кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами, це і проїзд по межі громадського транспорту, і проїзд на червоне світло. Але це в перспективі. Зараз ми повертаємо фіксацію порушення швидкості. Тому закликаю всіх дотримуватись швидкісного режиму, який передбачений на визначених ділянках дороги. Штрафні санкції за відповідні правопорушення повертаються", - акцентував очільник МВС.

Довідка УНІАН. З 24 квітня патрульна поліція повернулась до посиленого контролю за дотриманням правил дорожнього руху, оскільки зросла кількість випадків ДТП з потерпілими і загиблими, пов’язаних з нехтуванням ПДР. Камери контролю швидкості продовжували працювати і у військовий час, але терміни винесення постанови могли бути подовжені до 60 діб, і деякі правопорушення могли бути опрацьовані пізніше.

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