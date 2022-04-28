Жителям міста загрожує спалах холери, дизентерії та кишкової палички.

У Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через антисанітарію в місті та небезпеку підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Холера, дизентерія і кишкова паличка. Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже зараз температура повітря сягає близько 20 градусів, тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі.

"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що в Україні назріває екологічна катастрофа через вбитих російських солдатів. Тіла виділяють трупну отруту, а Росія не проявляє жодних спроб для того, щоб забрати останки своїх загиблих громадян для поховання.

Водночас у посольстві США наголошують, що хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об'єктів та критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи ґрунт та рослини.

Вас також можуть зацікавити новини: