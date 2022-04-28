Через блокаду та знищення окупанти перетворюють Маріуполь на сміттєзбірник.

Обстріли російськими окупаційними військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі не замовкають навіть вночі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Азовсталь. Кровоточиве серце Маріуполя – без змін. Плекаємо надію на евакуацію під егідою ООН. Але поки обстріли не замовкають навіть вночі", - заявив Андрющенко.

Окремо він зазначив, що через блокаду та знищення окупанти перетворюють місто на сміттєзбірник.

"Сміття не вивозять (немає чим) понад півтора місяці. Очисні споруди каналізацію та насоси не працюють. На фоні потепління, підняття ґрунтових вод та за відсутності медичної допомоги місту загрожує різке погіршення епідеміологічної ситуації", - додав Андрющенко.

За його словами, мер Маріуполя Вадим Бойченко наголошує: "Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація як єдиний спосіб".

Крім того, російські окупанти намагаються запустити роботу другої школи. "Спочатку мова йшла про школу#5 в Лівобережному районі. Але зараз обрано школу №41", - заявив радник мера.

Водночас, протягом двох тижнів окупанти не можуть знайти людину на директора школи та зібрати хоч який по кількості склад вчителів.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат "Азовсталь", в підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста, а також українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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