Ймовірно, загарбник знайшов свою смерть під час удару ЗСУ по штабу угрупування "Дніпро".

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу в РФ заявили про ліквідацію одного з топ-офіцерів юстиції.

У російських пропагандистських ЗМІ з'явився некролог про загибель в зоні "сво" (так у Росії називають війну - УНІАН) полковника юстиції Віктора Передерія з Кубані.

Про обставини загибелі не повідомляється. Пропагандисти лише стверджують, що окупант нібито загинув "героїчно", виконуючи військовий обов'язок.

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Український журналіст Денис Казанський припустив, що Передерій - ймовірна жертва нищівного удару ЗСУ по штабу угруповання "Дніпро" кілька днів тому.

Втрати Росії у війні - останні новини

За минулу добу Сили оборони знищили ще понад 900 російських окупантів, 18 танків, 43 ББМ, 42 артсистеми. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 360 російських окупантів та 40 одиниць ворожої техніки, в тому числі літак-штурмовик Су-25.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, зокрема, за минулу добу авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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