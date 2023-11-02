Зокрема, українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників.

Українські Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам. Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, зокрема, за минулу добу авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас ворог продовжує завдавати ударів по позиціях наших військ та населених пунктах. Загалом окупанти завдали 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура та, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

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За минулу добу Сили оборони знищили ще понад 900 російських окупантів, 18 танків, 43 ББМ, 42 артсистеми. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 360 російських окупантів та 40 одиниць ворожої техніки, в тому числі літак-штурмовик Су-25.

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