Знищено шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, один штурмовик Су-25, шість БпЛА, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки противника.

Сили оборони України на Таврійському напрямку ліквідували 360 російських окупантів та 40 одиниць ворожої техніки, в тому числі літак-штурмовик Су-25.

Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram, загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1068 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 360 осіб", - заявив командувач.

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Також, за словами Тарнавського, знищено 40 одиниць військової техніки противника. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, один штурмовик Су-25, шість БпЛА, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - додав бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Втрати російської армії в Україні

За минулу добу ліквідували ще понад 900 російських окупантів, 18 танків, 43 ББМ, 42 артсистеми.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали близько 30 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської та Миколаївської.

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