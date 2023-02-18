Він працював в органах внутрішніх справ та займався сферою інвестицій Приморського краю.

Українські воїни "зажмурили" колишнього депутата думи Владивостока Дмитра Ямщикова.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе з посиланням на некролог, звістка про ліквідацію Ямщикова прийшла у його рідні краї вчора. Деталей ліквідації немає.

"Вчора повідомили сумну звістку про загибель Дмитра Ямщикова у зоні спеціальної військової операції. Про можливість попрощатися з товаришем інформацію нададуть пізніше", - повідомив колишній колега депутата.

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Ямщиков був депутатом думи Владивостока IV скликання з 2012 до 2017 року. Він також займався роботою молодіжної палати при міськдумі. Пізніше екс-депутат працював в органах внутрішніх справ та очолював Інвестиційне агентство Приморського краю.

Війна в Україні: втрати РФ

За останню добу ЗСУ відправили до пекла 1010 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення знищено 142 270 окупантів.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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