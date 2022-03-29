Окупант народився у 1989 році, в Оренбурзькій області / REUTERS

В Україні знищили ще одного російського комбата. Наші військові ліквідували командира мотострілецького батальону Сергія Панова.

Про це у Facebook повідомиляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ще одне вдале "Українське сафарі 2.0", - йдеться у повідомленні про знищення російського окупанта.

Сергій Панов був командиром мотострілецького батальону. Окупант народився у 1989 році, в Оренбурзькій області.

"Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому", - додали у Страткомі ЗСУ та показали фото знищенного росіянина.

Сергій Панов був командиром мотострілецького батальону / фото facebook.com/AFUStratCom

Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 200 осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Харковом ЗСУ знищили російського командира.

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