Окупант Сергій Панов був командиром мотострілецького батальону.

В Україні знищили ще одного російського комбата. Наші військові ліквідували командира мотострілецького батальону Сергія Панова.

Про це у Facebook повідомиляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ще одне вдале "Українське сафарі 2.0", - йдеться у повідомленні про знищення російського окупанта.

Сергій Панов був командиром мотострілецького батальону. Окупант народився у 1989 році, в Оренбурзькій області.

"Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся додому", - додали у Страткомі ЗСУ та показали фото знищенного росіянина.

Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17 200 осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Харковом ЗСУ знищили російського командира.

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