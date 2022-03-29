Валерій Грицай родом з Київщини нині обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області РФ.

"Гарматне м’ясо" воювати в Україну направляє з Росії уродженець Яготина Київської області, нині військовий комісар Бєлгородської області РФ Валерій Грицай.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Юрій Задоя.

"На фото Валерій Грицай, уродженець міста Яготин Київської області. Ця людина 30 років прожила в Яготині, а нині обіймає посаду військового комісара Бєлгородської області рф. В той час, коли в Україні війна – Валєра слухняно виконує накази путіна і проводить мобілізацію, щоб нищити своїх земляків", – пише Задоя.

Водночас офіцер ЗСУ повідомив, що досі у Яготині проживають мама (Грицай Ольга Сергіївна) та сестра (Стригун (Грицай) Лариса Степанівна) зрадника. Тож він пропонує Грицаю зателефонувати своїм рідним і спитати, що реально відбувається в нього на Батьківщині.

Як повідомляв УНІАН, нині воювати Росії проти України допомогають деякі військові з Криму, які зрадили Україну ще багато років тому. Зокрема, російським кораблем "Орск", а також іншими пошкодженими кораблями в порту Бердянська, командували зрадники, які перейшли на сторону Росії у 2014 році.

Президент України Володимир Зеленський попередив зрадників України з Криму: живіть і тримайтеся якомога далі від наших міст та від нашої армії.