Водночас в розвідці повідомили, що ще 200 дронів від Ірану зараз у дорозі до РФ.

Будь-яких підтверджень про надходження до Росії іранських балістичних ракет зараз немає.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує прес-служба ГУР.

За його словами, розвідка має інформацію лише про укладання контрактів Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.

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На запитання, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав Росії тисячу балістичних ракет, представник розвідки України сказав, що є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень.

"Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію – це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація", -зазначив Юсов.

Іранські безпілотники в Росії - що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тисячі таких дронів.

За даними ЗМІ, Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

1 листопада Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань у розібраному стані.

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