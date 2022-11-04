Будь-яких підтверджень про надходження до Росії іранських балістичних ракет зараз немає.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує прес-служба ГУР.
За його словами, розвідка має інформацію лише про укладання контрактів Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.
На запитання, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав Росії тисячу балістичних ракет, представник розвідки України сказав, що є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень.
"Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію – це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація", -зазначив Юсов.
Іранські безпілотники в Росії - що відомо
У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.
У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тисячі таких дронів.
За даними ЗМІ, Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.
1 листопада Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань у розібраному стані.