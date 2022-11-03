Для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море.

Іран постачає Росії безпілотники двома шляхами - по повітрю і морем.

Як повідомили у "Центрі національного спротиву" (ЦНС), Іран активно постачає РФ такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

Існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

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Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:

Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);

Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");

Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);

Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

Тобто йдеться про три державні авіакомпанії й одну нібито приватну. При цьому, державні компанії підпорядковані військово-політичному керівництву, що не зважаючи на публічні заяви, доводить повну підтримку вторгненню РФ з боку іранської влади.

Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Її засновником є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях.

ЦНС зауважив, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран-Москва. Більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76.

Для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.

Перевезення здійснюється суднами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані.

Росіяни також активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає.

Зокрема в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar", які базуються в Сирії. Також в цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.

Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань, зазначають в ЦНС.

За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит РФ на БпЛА обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки, вважають у ЦНС.

Іранські дрони на війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до кількох тисяч одиниць.

29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан.

Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

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