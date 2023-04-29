Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали будинку, який зруйнувала російська ракета 28 квітня, але ситуацію ускладнює вітер.

В Умані спалахнув пожежа в зруйнованій російською ракетою багатоповерхівці, по якій у п'ятницю, 28 квітня, під час масованого обстрілу України вдарили окупанти.

Станом на ранок 29 квітня рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали будинку, проте пошуки людей та ліквідацію наслідків удару ускладнюють погодні умови. Через сильний вітер вогонь знову роздуло. Верх будинку сильно димить.

За інформацією ДСНС, від російського теракту станом на 6:00 в Умані загинули 23 українці (серед них 4 дитини). Ще 18 людей травмовано.

Відео дня

Удар РФ по місту Умань - головні факти

Нагадаємо, що в п'ятницю, 28 квітня, через масований ракетний удар армії РФ по Україні найбільш "трагічним" містом виявилася Умань (Черкаська область). Там фіксується найбільша кількість жертв від ракетного удару, ворогові вдалося зруйнувати боєголовкою житловий багатоквартирний будинок. Всього по Україні з Каспійської акваторії запустили 23 крилаті ракети.

Рятувальники ДСНС ведуть пошуково-рятувальні роботи в Умані понад добу. Вчора о 19:15 рятувальники виявили ще одне тіло дитини - всього загинуло 23 людини. Поки що ця статистика не змінюється.

Вас також можуть зацікавити новини: