Ворог може здійснити провокацію, а потім звинуватити в нападі українських військових, поділилися в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У середу, 19 січня, на Водохреще 2022, можлива провокація в зоні операції Об’єднаних сил у Донецькій області.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Як стало відомо, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації", – йдеться у повідомленні.

За даними Центру, провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка.

"Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", – зазначили в Центрі.

Читайте такожУ Міноборони відреагували на заяву Шойгу про "американських найманців з хімзброєю" на Донбасі (відео)Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями.

"Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій", – додали у Центрі.

Раніше спікер Білого дому Джен Псакі говорила, що влада РФ може вдатися до військової провокації, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.

Війна на Донбасі – що треба знати

РФ навесні 2014 року окупувала український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині Донецької та Луганської областей. На Донбас вдерлися війська Росії. РФ підтримала бойовиків, які створили на сході України так звані "ДНР" і "ЛНР". Кремль не визнає, що Росія вдерлася в Україну.

Для врегулювання ситуації на Донбасі було підписано Мінські домовленості.

У 2014 році на Донбасі Київ розпочав антитерористичну операцію. Пізніше – навесні 2018 року, замість АТО стартувала операція Об’єднаних сил.

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