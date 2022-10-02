При цьому вона зазначила, що це не поворотний момент у війні, саме тому важливо навчати українських військових і надалі.

Зільнення Лиману від російських окупантів є величезним успіхом для України, але поворотного моменту у війні ще не досягнуто.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю ARD.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме місяці", - сказала Ламбрехт. Відео дня

Візит Ламбрехт в Україну: деталі

У суботу Ламбрехт вперше приїздила до України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. В Одесі вона зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим і пообіцяла, що Україна протягом "наступних кількох днів" отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T.

Своєю чергою Резніков сказав, що Ламбрехт "привезла добрі новини та ще більше інструментів для зміцнення української армії".

Пізніше стало відомо, що під час візиту до Одеси Ламбрехт двічі застала повітряна тривога, коли російські сили обстрілювали місто.

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