За її словами, ППО IRIS-T SLM прибудуть "найближчими днями".

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт прибула на південь України з неанонсованим візитом і зустрілася з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Про це повідомив Резніков у Twitter.

"Прийняв мою німецьку колегу Крістін Ламбрехт на півдні України. Фрау міністр принесла хороші новини та більше інструментів для посилення української армії", - зазначив він.

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Резніков зазначив, що сторони обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Також міністру оборони Німеччини продемонстрували систему "Гепард" на бойовому чергуванні.

Також він додав, що це перший візит міністра оборони Німеччини в Україну.

У свою чергу, Ламбрехт зазначила, що Німеччина продовжить підтримувати Україну і пообіцяла поставки системи ППО IRIS-T SLM "найближчими днями".

Як повідомило агентство Reuters, під час візиту Ламбрехт до Одеси в суботу звучала повітряна тривога, тож міністри України та Німеччини провели переговори у підземному бункері.

Допомога Україні від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, у вересні Україна отримала від ФРН дві РСЗВ Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo, а також 9 додаткових зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Водночас, німецький уряд відмовляється передавати Києву свої танки Leopard, які визнані одними з найкращих у світі.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про можливість отримання систем протиповітряної оборони IRIS-T, зауважив, що вони не допоможуть перемогти у війні, але є питанням виживання українців. Він наголосив, що для перемоги потрібна більш потрібна більш винищувальна зброя і закликав Німеччину передати Україні броньовану техніку.

IRIS-T SLM - німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році.

Раніше йшлося про те, що система протиповітряної оборони IRIS-T повинна була готовою до відправки в Україну наприкінці літа.

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