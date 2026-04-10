Путін оголосив 'великоднє перемир'я', але Україна ставиться до цього скептично, – NYT

Президент України висловив глибокий скепсис, нагадавши про тисячі порушень з боку РФ минулого року.

Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про короткострокове припинення вогню у війні з Україною, приурочене до православного свята Великодня, повідомив Кремль пізно ввечері 9 квітня. Згідно з оголошенням Кремля, режим припинення вогню має розпочатися в суботу о 16:00 за московським часом і тривати до кінця наступного дня.

Міністр оборони Андрій Бєлоусов і генерал Валерій Герасимов "отримали вказівку припинити бойові дії на всіх напрямках на цей період", – продовжили автори заяви, зазначивши, що "війська мають бути готові до відбиття будь-яких можливих провокацій з боку противника, а також будь-яких агресивних дій", пише The New York Times.

У Кремлі підкреслили, що виходять з того, що "українська сторона наслідуватиме приклад РФ". Прес-секретар президента Володимира Зеленського у відповідь на запитання журналістів у месенджері не відразу прокоментував, чи дотримуватиметься Україна також перемир’я.

Скептицизм України

Зеленський закликав до великоднього припинення вогню більше тижня. Водночас він заявив, що, як і раніше, скептично ставиться до того, що Кремль дійсно припинить бойові дії. "Ми неодноразово пропонували Росії припинення вогню хоча б на Великдень – це особлива пора року", – зазначив він. "Але для них усі пори року однакові, і немає нічого святого".

Минулого року Путін також оголошував великоднє перемир’я, але Зеленський звинуватив Москву в його порушенні майже 3 000 разів. У результаті російських атак протягом того 30-годинного періоду в Херсонській області на півдні України загинули щонайменше троє людей, а ще троє отримали поранення.

У свою чергу, Міноборони Росії минулої Пасхи стверджувало, що російські військові "суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях", і звинуватило Україну в його нібито порушенні майже 5 000 разів.

Журналісти зазначають, що в нинішніх бойових умовах, коли солдати стикаються з цілодобовим спостереженням і атаками безпілотників у небі, навіть коротке припинення вогню могло б дати українським військам шанс на відпочинок і поповнення запасів. Але навіть якщо обидві сторони дотримуватимуться перемир’я, воно навряд чи стане сходинкою до тривалішої паузи в бойових діях.

Геополітичний контекст

Мирні переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Зеленський у коментарях журналістам заявив, що нещодавнє перемир'я, узгоджене між Вашингтоном і Тегераном, може відкрити вікно для відновлення переговорів. Але він також визнав, що це вікно може скоро закритися, оскільки адміністрація Трампа з цього літа переключає увагу на внутрішню політику напередодні проміжних виборів.

Тим часом українська армія завдає хвилі ударів по російській нафтовій інфраструктурі з початку війни в Ірані, намагаючись компенсувати фінансову вигоду, яку Кремль має отримати на тлі різкого зростання світових цін на нафту та пом'якшення санкцій США щодо продажу російської нафти. Зеленський підкреслив, що Київ припинить удари лише в тому випадку, якщо Москва аналогічним чином припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Київ висловив невдоволення тим, що рішення Вашингтона тимчасово зняти санкції з російської нафти, яка вже перебувала в морі до середини березня – крок, покликаний послабити тиск на світові ринки нафти – допоможе фінансувати військові зусилля Росії. Термін дії американського винятку закінчується в суботу, всього за кілька годин до запропонованого Путіним великоднього перемир'я, але українські офіційні особи висловили занепокоєння тим, що Вашингтон продовжить його, з огляду на напругу, що зберігається на світових ринках нафти.

Раніше УНІАН повідомляв про заяву Зеленського щодо перемир'я на Великдень. Глава держави наголосив, що людям потрібний Великдень без загроз і реальний рух до миру. Крім того, додав Зеленський, у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Водночас один із військових нагадав, чим обернулося торішнє затишшя на Великдень. Минулого року Росія використала час оголошеного в односторонньому порядку перемир'я на Великдень для перегрупування підрозділів.

