З обертанням Землі відбувається щось 'безпрецедентне': такого не було 3,6 мільйона років

Зміна клімату уповільнює обертання Землі.

Зміна клімату має критичний вплив на обертання Землі, ішвидкість подовження наших днів зараз "безпрецедентна" за 3,6 мільйона років геологічної історії, пише sciencefocus.com.

У міру танення полярних льодових щитів і льодовиків у результаті зміни клімату вода, яка колись була замкнена у високих широтах, тече в океани і поширюється до екватора. Це зміщує масу від полюсів Землі та уповільнює її обертання.

Тривалість доби ніколи не була ідеально постійною. Обертання Землі постійно коригується гравітаційним тяжінням Місяця, процесами глибоко всередині планети та змінами в атмосфері. Однак команда з Віденського університету та Цюрихського технологічного інституту звернулася до геологічного минулого, щоб дізнатися, чи відбувалося раніше щось подібне до сьогоднішніх темпів змін.

Щоб зазирнути в минуле на мільйони років, дослідники звернулися до скам'янілих решток одноклітинного морського організму, що мешкав на морському дні, відомого як бентосні форамініфери. Хімічний склад їхніх раковин фіксує давні зміни рівня моря. Вивчаючи ці зміни, дослідники можуть розрахувати, як змінилося обертання Землі.

Спеціально розроблений алгоритм машинного навчання дозволив їм зробити надійні висновки на основі матеріалу, що відноситься до пізнього пліоцену, 3,6 мільйона років тому. І протягом усього цього часового проміжку значно виділяються сучасні показники.

Нинішня швидкість збільшення тривалості доби, спричинена зміною клімату, – 1,33 мілісекунди за століття – здається незначною. Але, з огляду на задіяні сили, перерозподіл маси стає колосальним.

"Така зміна тривалості доби вимагає приголомшливого перерозподілу маси: близько 1000 гігатонн, що переміщуються від полюсів до океанів. Щоб уявити собі це, уявіть суцільний куб льоду, розміщений над Нью-Йорком. Його висота становитиме 10 км, що вище за Еверест", – каже професор Бенедикт Соджа з Цюрихського технологічного інституту, співавтор дослідження.

Що стосується енергії, необхідної для створення такої зміни, доктор Мостафа Кіані Шахванді з Віденського університету, провідний автор дослідження, зазначає, що "зміна енергії обертання Землі еквівалентна землетрусу магнітудою 9,0". Не в сенсі руйнування, а в сенсі сили планетарного масштабу.

"Хоча мілісекунда може здатися крихітною, цей ефект має вирішальне значення для надточної синхронізації, необхідної для навігації GPS на Землі та навігації космічних апаратів Сонячною системою", – каже Соджа.

Раніше УНІАН розповідав, коли на Землі можуть настати 25-годинні доби. Найвідоміші оцінки вказують на часову шкалу близько 200 мільйонів років, за умови, що система Земля-Місяць продовжить еволюціонувати в тому ж ключі.

