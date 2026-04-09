Путін відрядив спецпосланця до США для переговорів з адміністрацією Трампа, - Reuters

Окрім війни в Україні, темою для переговорів є економічне співробітництво Москви і Вашингтона.

Спеціальний посланник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв наразі перебуває у США. Там він проводить зустрічі з представниками адміністрації президента Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України.

Ще однією темою переговорів є економічне співробітництво між США і Росією. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, обізнані з ходом візиту.

У матеріалі зазначається, що Дмитрієв перебуває у США напередодні завершення терміну дії послаблених санкцій на російську нафту, запроваджених на тлі блокування Ормузької протоки. Він закінчується 11 квітня і також може бути на порядку денному, додає агентство.

Сполучені Штати видали 30-денне звільнення від санкцій для країн, щоб вони могли купувати російську нафту та нафтопродукти, що наразі застрягли в морі. Відбулося це після розмови між Путіним і Трампом 9 березня із подальшим візитом Кирила Дмитрієва до США.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що між Росією та США тривають неформальні контакти щодо війни в Україні. За його словами, перспектив відновлення діалогу в Москві не бачили "тривалий час".

Тим часом видання Semafor пише, що США планують продовжити послаблення санкцій для російської та іранської нафти. Велика кількість зацікавлених покупців дала можливість Москві та Тегерану встановлювати вищі ціни на енергоносії, через що РФ іноді отримувала додаткові 150 млн дол. на день.

