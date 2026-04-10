Зеленський зробив заяву щодо перемирʼя на Великдень

Глава держави зазначив, що людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до запровадження перемирʼя на період Великодніх свят.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Глава держави акцентував, що людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру.

Крім того, додав Зеленський, у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Перемирʼя на Великдень

Україна пропонувала Росії припинення вогню на великодні свята, про що президент Зеленський казав ще 31 березня. Однак рупор Кремля Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Москва не ухвалювала рішень щодо намірів оголошувати таке перемирʼя.

Уже 9 квітня Кремль оприлюднив заяву правителя РФ Путіна, у якій він оголосив так зване "великоднє перемирʼя". Діяти воно має з з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

Командуванню окупаційних військ було віддано команду на цей період зупинити бойові дії на всіх напрямках.

Минулоріч таке перемирʼя РФ теж оголошувала в односторонньому порядку.

