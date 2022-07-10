Це стосується тимчасово окупованих територій Херсонщини, а також Донеччини - Краматорська, Слов’янська, Бахмута.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції України Ірина Верещук назвала регіони країни, мешканцям яких потрібно негайно евакуюватися.

Про це Верещук повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, з чим пов’язаний заклик до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області евакуюватись всіма можливими способами.

"Це пов’язано з тим, що наша армія розпочинає контрнаступ. Я не знаю, в яких це буде часових рамках. Але точно знаю, що там не має бути жінок та дітей. І вони не мають ставати "живим щитом" між нашою армією, нашими Збройними силами і ворогом. Ворога має бути знищено", - акцентувала Верещук.

Вона наголосила, що заклик до мешканців полишити тимчасово окуповані території пов’язаний з турботою про життя людей та їх безпеку.

"Очевидно, що це будуть бої, це будуть артилерійські обстріли і цивільні люди не повинні від цього страждати. Тому ми закликаємо терміново евакуйовуватись", - пояснила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіла щодо питання евакуації на Донеччині, що потрібно робити мешканцям Краматорську, Слов’янська, Бахмуту.

"Дослухатись до рекомендацій керівництва обласних військових адміністрацій. Я знаю Павло Кириленко (голова Донецької ОВА - УНІАН) постійно приділяє увагу евакуаційним заходам. І зробити те, що просить місцева влада - евакуюватись. Щільність обстрілів, їхня періодичність говорить про те, що вона лише буде зростати",- акцентувала Верещук.

Вона додала, що евакуюватися мешканцям Донеччини потрібно навіть з огляду на ситуацію з ймовірними проблемами в регіоні з електрикою, газопостачанням та опаленням у холодну пору року.

"Те, як російський окупант прицільно перебиває електрику, перебиває кабелі і засоби живлення, газопроводи і трубопроводи, які потім не зможуть відремонтувати наші комунальні служби. Все це говорить про те, що потрібно евакуйовуватись, розуміючи, що зима буде дуже важкою", - підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня голова Донецької ОВА зазначив, що процес евакуації мешканців Донеччини через постійні обстріли почав прискорюватися. Він наголосив, що необхідно в більшій кількості евакуюватися, тому що ситуація в області залишається складною, і на Донеччині немає жодного безпечного місця, де не відбувалися б обстріли.

9 липня голова Запорізької ОВА наполегливо порадив мешканцям обов'язково найближчим часом виїхати з зони бойових дій, однак зазначив, що рішення про масову евакуацію прийматиметься виключно військовим командуванням. Він додав, що найбільш активні бойові дії зараз на Донеччині та Луганщині, а також у східних громадах Запорізької області.

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