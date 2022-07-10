У кого немає можливості виїхати, повинен підготувати собі укриття та запас необхідних продуктів і речей.

Мешканців Херсонської області закликають терміново евакуюватися, а ті, хто не може виїхати з регіону, повинні підготувати укриття, а також запас води і їжі на період, коли відбуватиметься деокупація області.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Повністю підтримую звернення Верещук щодо того, що все-таки треба виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко, і не всі мають цю можливість, але потрібно це робити. Тим, хто ніяк не може цього зробити, потрібно готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ", – сказав він.

Соболевський зазначив, що ЗСУ будуть працювати "максимально акуратно, хірургічно", щоб зберегти життя людей, "але війна є війна".

Напередодні з аналогічним закликом звертався мер окупованого міста Олешки Херсонської області.

"Шановні мешканці Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть", - написав Євген Рищук.

Сьогодні стало відомо, що українські військові нанесли удари по військовій частині окупантів в Херсон.

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