За словами голови ОВА, на Донеччині немає жодного безпечного місця, де не відбувалися б обстріли.

Процес евакуації мешканців Донеччини через постійні обстріли почав прискорюватися.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час інформаційного телемарафону.

"Процес евакуаації дещо почав прискорюватися. Якщо позавчора було евакуйовано 64 людини, то на сьогодні в списках на евакуацію більш як 200. Для цього є всі засоби, заходи необхідні вживаються. Немає механізму такого, що ми примушували людей виїжджати з домівок… Але я наполягаю, що необхідно в більшій кількості евакуюватися", - сказав Кириленко

За його словами, ситуація в області залишається складною, і на Донеччині немає жодного безпечного місця, де не відбувалися б обстріли.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 4 липня, російські окупанти вбили двох мирних жителів у Бахмуті Донецької області, 4 людини дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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