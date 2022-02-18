Міністр наголосила, що сподівається, що план гуманітарного реагування наразі не знадобиться.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна спільно із міжнародними партнерам має план забезпечення гуманітарних коридорів для мешканців окупованого Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.

За її словами, між Мінреінтеграції та міжнародними партнерами, зокрема із Червоним Хрестом та ООН, створена координаційна група.

"Ми маємо план гуманітарного реагування, ми його затвердили попередньо безвідносно до того, якими будуть події", - розповіла Верещук.

Міністр наголосила, що сподівається, що цей план наразі не знадобиться.

"Але тим не менш ми знаємо, що ми будемо робити, у який спосіб ми забезпечимо гуманітарні коридори, можливості для людей, цивільного населення, особливо для жінок з дітьми, яке захоче покинути тимчасово окуповану територію. Я щиро сподіваюся, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені", - наголосила вона.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один-бойове травмування, а також поранені дві цивільні особи.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено будівлю дитячого садка, лінії електропередач, газопровід і зруйновано два приватних будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи газопровід і приватний будинок.

Після обстрілів школи і садка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти були обстріляні з українського боку.