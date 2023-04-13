ФСБ також "знайшла слід" російської опозиції.

ФСБ очікувано звинуватила у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського (колаборанта з Макіївки Максима Фоміна) українські спецслужби і українських "агентів", в тому числі російських опозиціонерів, які виїхали за кордон.

У ФСБ стверджують, що в підготовці до вбивства Татарського разом з росіянкою Дариною Треповою брав участь громадянин України Юрій Денисов. Він нібито передав їй вибуховий пристрій через сервіс доставки і посередника.

За версією ФСБ, Денисов нібито в лютому прибув до Росії з Києва через Латвію і збирав відомості про Татарського. Після вибуху 3 квітня він вилетів до Туреччини транзитом через Вірменію. ФСБ збирається оголосити його в міжнародний розшук.

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Також в ФСБ заявили про те, що Трепова "вчинила теракт в результаті неодноразових закликів керівників "ФБК" Волкова і Жданова до підривної діяльності в Росії". Раніше російський опозиціонер Іван Жданов говорив, що "ФБК" не причетний до теракту, в результаті якого загинув Татарський.

Російські спецслужби опублікували фото нібито документів Денисова. Також в мережу злито відео, як нібито Денисов проходить кордон і фото автомобіля, на якому він їхав.

Татарського підірвали - що відомо

У Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе "Стріт-бар" 2 квітня було ліквідовано російського воєнкора і пропагандиста Владлена Татарського. У нього в цей час проходив там "творчий вечір".

Російські спецслужби одразу ж знайшли винного - тамтешню мешканку Дарину Трепову, яка вже фігурувала в базах ФСБ після затримання на антипутінських мітингах.

Трепова, за версією ФСБ, нібито подарувала Татарському статуетку, в якій була закладена та сама вибухівка.

Примітно, що це кафе на Університетській набережній в центрі Санкт-Петербурга раніше належало ватажкові "вагнерівців" Євгену Пригожину. Там у вихідні збиралися терористи на так званий дискусійний клуб "Кібер z фронт".

Пізніше відповідальність за вбивство Татарського взяла на себе "Національна республіканська армія": "Дана акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги ні від яких іноземних структур і тим більше спецслужб". "Республіканці" також назвали героєм Дарину Трепову, заарештовану за підозрою у вбивстві Татарського.

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