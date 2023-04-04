Російські партизани заявили, що вони існують і що саме вони вбили Татарського.

Відповідальність за вбивство російського "воєнкора" Владлена Татарського взяла на себе "Національна республіканська армія". Її заяву поширив телеграм-канал "Роспартизан". Цю публікацію репостнув колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який проживає зараз в Україні і претендує на лідерство в радикальному крилі російської опозиції.

"Ми організували і здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого палія і пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Дана акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", — йдеться в заяві.

"Республіканці" також назвали героєм Дарину Трепову, заарештовану за підозрою у вбивстві Татарського.

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"У той час, коли багато "опозиціонерів" писали пости у Фейсбуці і світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції і ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються", – йдеться в заяві.

При цьому "Національна республіканська армія" безпосередньо не підтверджує і не спростовує участь Трепової в організації та виконанні вбивства Татарського.

Слід зазначити, що вперше про нібито існування "Національної республіканської армії" в Росії стало відомо в серпні минулого року. Тоді російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що за вбивством дочки філософа-рашиста Олександра Дугіна Дар'ї стоїть саме ця організація.

Вбивство Владлена Татарського

2 квітня в Санкт-Петербурзі під час "творчого вечора" пропагандиста і воєнкора Владлена Татарського стався вибух. Єдиним загиблим виявився сам Татарський. Ще 40 осіб отримали різні травми.

Цього ж дня російські силовики затримали дівчину, яка передала Татарському статуетку, в якій, як вважається, і знаходилася бомба. Цією дівчиною виявилася прихильниця опозиції Дар'я Трепова.

Увечері 4 квітня московський суд заарештував Трепову на 2 місяці. За версією слідства, організатор, що нібито знаходиться на території України, попросив її принести статуетку з бомбою на зустріч Татарського з шанувальниками.

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