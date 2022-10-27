Попередньо жертв та постраждалих немає.

Вночі 27 жовтня окупанти завдали удару по одній із громад Київської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина! Ворог завдав удару по одній із громад області. Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомив він.

Кулеба також закликав не фіксувати місце влучання та не викладати фото і відеоматеріали до соціальних мереж.

РФ атакувала Україну в ніч на 27 жовтня: що відомо

27 жовтня вночі російські загарбники атакували околиці Запоріжжя та передмістя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Кляті рашисти не можуть заспокоїтися та знову атакують місто. Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі", - заявив Куртєв.

У цьому зв'язку він зазначив, що об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.

Крім того, у ніч з 26-го на 27-ме жовтня за дві години Повітряні сили Збройних сил України збили 17 дронів-камікадзе іранського виробництва, які запустили російські окупанти.

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