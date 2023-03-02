Супротивник перейшов до своєї улюбленої тактики, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

У тимчасово захопленому місті Кадіївка Луганської області вибухнув ворожий боєкомплект, і це чудова новина для громадян України, оскільки детонація ворожих боєприпасів може спровокувати у супротивника хоча б на певний час артилерійський голод.

Ворог перейшов до своєї улюбленої тактики - годинами просто обстрілює позиції українських воїнів, а потім запускає вперед хвилями своїх солдат у наступ, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, зараз так відбувається у напрямку Кремінної.

Відео дня

"Якраз це відбулося (вибухи в Кадіївці - Ред.) у приміщеннях заводу, де стояли фури з боєкомплектом. Це дуже чудова для нас новина, тому що якраз те, що у них вибухає боєкомплект, дає можливість в принципі… якийсь певний артилерійський голод тимчасово хоча б створювати на позиціях російських окупаційних військ, тому що вони перейшли до своєї улюбленої тактики…", - зазначив чиновник.

Новини Луганської області - сьогодні це варто знати

27 лютого Сергій Гайдай повідомив, що в регіону упродовж останніх днів посилилися атаки з боку супротивника. Голова Луганської ОВА зазначав, що активні бойові дії тривали на Кремінському, Сватівському напрямках, а також у районі Білогорівки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджали, що росіяни до кінця березня намагатимуться захопити всю територію Луганської та Донецької областей.

1 березня Гайдай розповів, що у Кадіївці пролунали вибухи. Чиновник зазначив, що супротивники намагалися заховати на території заводу фури з боєкомплектом.

Вас також можуть зацікавити новини: