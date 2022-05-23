Окупанти кілька разів обстріляли Коростень на Житомирщині / скріншот

Внаслідок двох обстрілів міста Коростень Житомирської області постраждалих немає.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Близько 2-ї та 4-ї годин ночі відбулися вибухи в місті Коростень. О другій спрацювала ППО - і просто впала болванка в один із жилих масивів, немає значних пошкоджень. О четвертій приліт у залізничну інфраструктуру. Головне, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 23 травня в місті Коростень Житомирської області прогриміли сильні вибухи. Інформацію про це раніше підтвердила заступник міського голови Наталія Чижевська. За її словами, місцеві жителі почули звуки двох вибухів, яким передували спалахи. Згодом Чижевська розповіла, що в місті пролунав ще один вибух.

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Раніше повідомлялося, що 22 травня російські війська вдарили ракетами по Малину Житомирської області. В результаті ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

А в ЗСУ повідомляли, що українські військові знищили в небі над Житомирською областю чотири ворожі ракети.

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