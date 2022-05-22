За інформацією військових, Житомирщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Житомирщиною чотири крилаті ракети РФ.

Про це Повітряне командування "Центр" повідомило у фейсбуці.

Відомо, що 22 травня близько 13.00 Росія завдала ракетні удари по об'єктах інфраструктури Житомирської області. За інформацією військових, атаки були здійснено з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Житомирська область готується до можливого нападу з території Білорусі

Про це напередодні заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Я не можу сказати, що ми робимо на кордоні, але я можу запевнити, що ми постійно проводимо роботу, постійно нарощуємо оборонні рубежі", – підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 20 травня окупанти завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. Було поранено трьох людей.

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