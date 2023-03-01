Кілька вибухів чули в Євпаторії та селах поблизу.

Жителі західних міст окупованого росіянами Криму повідомляють про серію вибухів, що пролунали в ніч на 1 березня.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників, в Чорноморському була серія вибухів (їх чули близько 1.54 , 2.55 і 4.20).

Також повідомляють, що близько 2.30 було від одного до трьох вибухів в районі Євпаторії. Їх чули також в селі Молочне менш ніж 10 кілометрах від міста (тут повідомляють також про нібито оголошення тривоги). Про серію вибухів пишуть і жителі села Колоски на тій самій відстані від Євпаторії.

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Налякані жителі півострова активно діляться повідомленнями про подію в місцевих спільнотах в російських соцмережах. Деякі плутали вибухи з землетрусом і громом.

Місцева влада не коментує повідомлення про вибухи. Так звана "адміністрація Євпаторії" водночас попереджає, що в місті буде проходити перевірка системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій.

"Однак, у зв'язку зі ситуацією в Криму і в країні в цілому і щоб уникнути неправильного сприйняття сигналів, перевірка пройде без задіяння кінцевих пристроїв оповіщення (електросирен і гучномовців)", – йдеться в повідомленні.

Деокупація Криму - що варто знати

Під час прес-конференції, присвяченої першій річниці повномасштабної війни, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна "технічно готується" до повернення окупованого росіянами півострова.

Експерти зауважують, що для звільнення Криму українським воїнам потрібна далекобійна зброя. Її передача, зазначав американський генерал Бен Ходжес, дозволить звільнити півострів до кінця літа.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Крим буде повернуто комбінованим шляхом (силою і дипломатією). Раніше він зазначав, що Україна "має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Генеральний штаб Збройних Сил України інформував, що ворог готується до оборони півострова. Сюди тікають окупанти з Херсонської області, на півострові облаштовують фортифікаційні споруди.. Крім того, останнім часом російські військовослужбовці відправляють свої сім'ї з Криму до Росії.

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