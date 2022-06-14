Російські військові на тимчасово окупованих територіях прославилися грабежами.

Російські військові давно прославилися в Україні як мародер. Служба безпеки України оприлюднила новий доказ грабунку росіянами.

Відповідне відео оприлюднила прес-служба СБУ.

"Російська армія - збіговисько покидьків, які крадуть в українців все, що бачать. Один з таких випадків зафіксували камери спостереження в Сумській області. Завдяки нашим захисникам там вже немає окупантів, але "пам'ять" про них збереглася на відео", - йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як російські "герої" перемагають в запеклій сутичці з дверима магазину, після чого окупанти згребли все – від батарейок до парфумів, а сумки для награбованого також взяли в магазині.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України потролило армію Російської Федерації. В оборонному відомстві склали рейтинг того, що крадуть російські військові в Україні.

Популярністю у окупантів користуються бойлери, шкарпетки, військове взуття, унітази і собачі будки. Варто відзначити, що найчастіше крадене - це не новий товар, а вже побували у використанні речі українців, які проживали на тимчасово окупованих територіях.

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