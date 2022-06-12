Російські солдати з 24 лютого прославилися в Україні як мародери, вбивці та ґвалтівники.

Міністерство оборони України потролило армію Російської Федерації. В оборонному відомстві склали рейтинг того, що крадуть російські військові в Україні.

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба Міноборони України у Facebook.

Російські солдати з 24 лютого прославилися в Україні як мародери, вбивці та ґвалтівники. Міноборони до Дня Росії опублікувало антирейтинг топ-5 речей, які окупанти крадуть в Україні:

5. Бойлер

4️. Шкарпетки

3️. Військове взуття

2️. Унітаз

1️. Собача будка

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс оригінально привітав росіян з Днем Росії - побажав РФ потерпіти поразка в агресивній війні з Україною.

Також дорогих "братів" зі святом - днем ганьби та приниження - привітало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідники зазначили, що з 20 лютого 2014 року більшість країн світу почала асоціювати росіян з такими приємними для них словами "вкрасти" і "війна".

В українській розвідці додали, що до чергового "великого дня" 12 червня росіяни підійшли вже з новими досягненнями.

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