Міністерство оборони України потролило армію Російської Федерації. В оборонному відомстві склали рейтинг того, що крадуть російські військові в Україні.
Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба Міноборони України у Facebook.
Російські солдати з 24 лютого прославилися в Україні як мародери, вбивці та ґвалтівники. Міноборони до Дня Росії опублікувало антирейтинг топ-5 речей, які окупанти крадуть в Україні:
5. Бойлер
4️. Шкарпетки
3️. Військове взуття
2️. Унітаз
1️. Собача будка
Як раніше повідомляв УНІАН, глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс оригінально привітав росіян з Днем Росії - побажав РФ потерпіти поразка в агресивній війні з Україною.
Також дорогих "братів" зі святом - днем ганьби та приниження - привітало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідники зазначили, що з 20 лютого 2014 року більшість країн світу почала асоціювати росіян з такими приємними для них словами "вкрасти" і "війна".
В українській розвідці додали, що до чергового "великого дня" 12 червня росіяни підійшли вже з новими досягненнями.