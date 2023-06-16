Журналістам ВВС вдалося підтвердити імена понад 25 тисяч російських солдатів, загиблих на війні в Україні.

Журналістам ВВС вдалося підтвердити імена понад 25 тисяч російських солдатів, загиблих на війні в Україні. Зазначається, що аналіз зібраних даних демонструє, як змінився образ середньостатистичного російського солдата за 16 місяців війни в Україні.

Якщо в перші місяці вторгнення типовому російському військовому, чию смерть вдалося підтвердити Бі-бі-сі, було близько 21 року і він був солдатом-контрактником, то в останні місяці типовий російський солдат, убитий в Україні, - це 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії.

Серед ув'язнених, чию загибель вдалося підтвердити, є і люди, засуджені за дрібні крадіжки, і ватажки злочинних банд. Серед них також є щонайменше троє людей, які вбили ветеранів Другої світової війни, щоб забрати у них гроші та ордени.

Їх використовують на фронті "практично як смертників", вважає експерт Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень (RUSI) Джек Уотлінг. За його словами, загони з ув'язнених і підрозділи мобілізованих зараз постійно використовують для проведення невеликих атак з метою вимотати українських військових, а також встановити координати цілей для російської артилерії.

Зміни російської тактики впливають і на те, хто саме гине на фронті. Зазначається, що Росія втратила багато професійних військових у перші три місяці війни. Але в останні три місяці гинуть все більше непрофесійних бійців.

Уотлінг каже, що Росія навмисно береже залишки професійних військових, використовуючи їх для утримання позицій і снайперських операцій, а в наступі вони беруть участь тільки при наявності сприятливих умов.

Втрати серед офіцерського складу

З початку війни Бі-бі-сі підтвердила загибель понад 2100 російських офіцерів. Частково це пояснюється тим, що Росія покладається на молодших офіцерів набагато більше, ніж армії країн НАТО. У російській армії саме лейтенанти і капітани керують підрозділами в окопах першої лінії, і це збільшує їх шанси бути вбитими. Гинуть і старші офіцери. Щонайменше 242 із встановлених загиблих мали звання підполковника або вище. Згідно з підрахунками ВВС, Росія також втратила щонайменше 159 військових льотчиків.

За даними Генштабу України, на сьогодні знищено вже 218 тисяч 500 окупантів, з них понад 500 - за минулу добу.

Зокрема, повідомлялося, що 15 червня українські війська вразили сім артпідрозділів ЗС РФ.

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